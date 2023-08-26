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26.08.2023, 18:16

З'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУ

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З'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУ
З'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУ
З'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУЗ'явилися фото з місця трагедії, де загинув "Джус" і ще два бойових льотчики Повітряних сил ЗСУ

Журналісти Суспільного та Радіо Свобода побували на місці трагедії на Житомирщині, де внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 загинули троє українських пілотів, серед яких був Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Імена двох інших загиблих пілотів залишаються невідомими.

На опублікованих журналістами кадрах – те, що залишилося від літаків.

Народна депутатка Вікторія Сюмар, посилаючись на очевидців трагедії, розповіла, що літаки стикнулися "прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання".

За її словами, пілоти намагалися до останнього відтягнути літаки якомога далі від села, аби не спричинити загибелі цивільних. 

"Дуже низько. Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили", – написала Сюмар, додавши, що про трагедію їй стало відомо вчора, 25 серпня.

Як передають кореспонденти Радіо Свобода, літаки впали у городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів.

Інформація про інцидент ще вчора поширилася серед друзів та рідних "Джуса". Також про це говорили російські військові пропагандисти.

Сьогодні вдень Повітряні сили офіційно підтвердили загибель в авіакатастрофі трьох пілотів. Один із них - пілот 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков з позивним JUICE ("Джус"), імена двох інших загиблих льотчиків не розкривають.

  • Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".
  • Андрій Пільщиков із позивним "Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

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Мілана Головань
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Теги: війна, авіакатастрофа, Житомирщина, Джус
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