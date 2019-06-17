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17.06.2019, 11:11

США передали Украине медоборудование для больниц: фото

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США передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фото
США передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фото
США передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фотоСША передали Украине медоборудование для больниц: фото

Оборудование направлено в четыре больницы Украины

В Украину из США направили гуманитарный груз в рамках проекта Support Hospitals in Ukraine (Поддержка больниц в Украине) при поддержке United Help Ukraine (Объединенная помощь Украине). Об этом сообщает посольство Украины в США.

Из города Денвер (штат Колорадо) в Украину отправили два 40-футовых контейнера оборудования. Оно направлено в четыре медицинских учреждения: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава ВСУ (в Ирпене), Детскую клиническую больницу Охматдет (во Львове), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

12 июня сообщалось, что США предоставят Украине свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора и гуманитарной помощи. 

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Теги: гуманитарная помощь, больницы, медицинское оборудование
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