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19.04.2019, 13:32

Уже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фото

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Уже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фото
Уже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фото
Уже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фотоУже использовали 1,3 млрд. Как строят границу с РФ – фото

План по обустройству границы с Россией за 4 года выполнен на 35%

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На границе с Россией в Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях продолжается инженерное обустройство государственной границы. За 2015-2018 годы на это выделили 1,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

На границе обустраивают системы видеонаблюдения и контроля, заграждения, прокладываются переходы через сложные или нестандартные участки.

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С начала года создано более 25 км противотранспортного рва, 6,4 км заграждений из спирали, более 6 км рокадной дороги и несколько переходов. На этот год предусмотрено 400 млн грн из бюджета (уже профинансировано 60 млн).

С 2015-го – оборудовали четыре комплекса видеоконтроля и сигнализации, почти 340 км противотранспортного рва, 250 км рокадной дороги. Также реконструированы пять приграничных подразделений.

В целом план по обустройству границы выполнен на 35%.

Фото: ГПСУ

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Теги: граница, гпсу
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