Украинская колонна впервые приняла участие в параде на День независимости США – фото

4 июля украинская колонна впервые приняла участие в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США. Об этом сообщили Голос Америки и посол в США Оксана Маркарова в Facebook.

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Отмечается, что парад организовывает Национальная парковая служба США. В нем участвуют оркестры из разных штатом, военные подразделения, известные творческие коллективы.

Украина в нем участвовала впервые. Ее представляли танцевальный коллектив "Карпатия", детская организация "Пласт", Ukrainian American Veterans, команда посольства США и общественные организации, в частности United Help Ukraine и US Ukraine Activists.

Сообщается, что представители украинской диаспоры развернули большой флаг Украины, украсили машины украинскими и американскими флажками, а во главу колонны поместили банер с благодарностью США за поддержку. Маркарова добавила, что участники колонны регулярно пели марш "Ой, у лузі червона калина" и скандировали "Слава Україні".

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