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09.08.2021, 17:10

В "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фото

Цей матеріал також доступний українською
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В "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фото
В "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фото
В "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фотоВ "Широком лане" начались учения всех видов войск. Зеленский наблюдал: фото

Сегодня, 9 августа, в Николаевской области президент Владимир Зеленский наблюдал за масштабными учениями с участием командования объединенных сил ВСУ и всех видов и родов войск. Об этом сообщает Офис президента.

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Командно-штабные учения, за которыми наблюдал Зеленский, продлятся с 9 до 13 августа.

В 235-м межвидовом центре подготовки подразделений "Широкий лан" президент ознакомился с практической работой командования объединенных сил ВСУ.

Зеленский наблюдал, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация поддерживает наземные силы и обеспечивает высадку десанта.

В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация Воздушных сил, в частности, беспилотники Bayraktar.

Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности, реактивных, при поддержке действий войск.

Успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, "Стугна", "Корсар" по бронированным объектам противника.

Президенту продемонстрировали, как механизированная бригада Сухопутных войск освобождает населенный пункт от диверсантов и ведет бой с контратакующими силами противника.

Зеленский ознакомился с новым военным городком, построенным по стандартам НАТО и рассчитанным на 2500 человек.

  • С 7 по 13 августа в Киеве проходят учебные сборы, на которых военнообязанные и резервисты теробороны отработают действия по обороне столицы. Горожан просят не пугаться звуков выстрелов.

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Теги: Владимир Зеленский, учения, широкий лан
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