Вернувшиеся из плена – Координационный штаб по военнопленным показал фото обмена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил детали сегодняшнего освобождения 50 военнопленных и показал фотографии обмена.

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Как сообщается, домой возвращаются защитники Украины, которые служат в ВСУ, Теробороне, ВМС, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Среди них четыре офицера и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.

Большинство освобожденных ранены или травмированы, некоторые с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Из плена в этот раз освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников Азовстали.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему — 59.

Среди освобожденных служащие следующих подразделений:

- Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,

- 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,

- 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

- 114-й отдельный батальон территориальной обороны,

- 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,

- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,

- 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

- 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,

- 37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",

- 107-я отдельная бригада территориальной обороны,

- 115-я отдельная механизированная бригада,

- 66-я отдельная механизированная бригада,

- 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,

- 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада,

- 109-я отдельная бригада территориальной обороны,

- 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

- 501-й отдельный батальон морской пехоты,

- 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,

- 503-й отдельный батальон морской пехоты,

- 21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",

- 74-й отдельный разведывательный батальон,

- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

- 34-й отдельный моторизованный батальон,

- 81-я отдельная аэромобильная бригада,

- 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,

- 105-я отдельная бригада Территориальной обороны,

- Мукачевский ТЦК и СП,

- 8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Об обмене также сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.