Вернувшиеся из плена – Координационный штаб по военнопленным показал фото обмена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил детали сегодняшнего освобождения 50 военнопленных и показал фотографии обмена.
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Как сообщается, домой возвращаются защитники Украины, которые служат в ВСУ, Теробороне, ВМС, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Среди них четыре офицера и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава.
Большинство освобожденных ранены или травмированы, некоторые с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.
Из плена в этот раз освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников Азовстали.
Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему — 59.
Среди освобожденных служащие следующих подразделений:
- Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
- 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,
- 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
- 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
- 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,
- 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
- 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,
- 37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",
- 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 115-я отдельная механизированная бригада,
- 66-я отдельная механизированная бригада,
- 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
- 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада,
- 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
- 501-й отдельный батальон морской пехоты,
- 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
- 503-й отдельный батальон морской пехоты,
- 21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",
- 74-й отдельный разведывательный батальон,
- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
- 34-й отдельный моторизованный батальон,
- 81-я отдельная аэромобильная бригада,
- 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
- 105-я отдельная бригада Территориальной обороны,
- Мукачевский ТЦК и СП,
- 8-й отдельный горно-штурмовой батальон.
Об обмене также сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.