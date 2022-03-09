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09.03.2022, 03:41

Войска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – дети

Цей матеріал також доступний українською
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Войска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – дети
Войска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – дети
Войска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – детиВойска России сбросили бомбу на жилой район Сум: погибли 22 человека, трое из них – дети

Российские войска сбросили бомбу на жилой район Сум, погибли 22 человека, трое из них дети. Всего за вечер 8 марта враг сбросил три бомбы на Сумской район, передает глава Сумской ОГА и ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, ночь была ужасной – за один вечер российские войска сбросили три бомбы в Сумском районе.

"Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек", – написал он.

По словам Живицкого, бомба прилетела в частный дом на улице Роменской. В доме находились девять человек, все они погибли. Также разрушены полностью шесть домов, частично – около 20.

Среди 22 погибших – трое детей, все из одной семьи. Также травмированы восемь людей, среди них – пятилетняя девочка.

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Вторая бомба попала в жилой дом в селе Битица. Один человек погиб, еще один травмирован. Третья – на базу отдыха Солнечная Поляна, четверо раненых.

"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей", – написал Живицкий.

Также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что успешно завершился первый этап эвакуации из Сум. Выехали 5000 человек и 1000 частных автомобилей.

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Теги: Сумы, авиаудар, дома, погибшие, бомба, войска россии, вкс рф
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