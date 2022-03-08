UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиаудар по Сумам. Погибли девять человек, среди них – два ребенка

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 08:09
Авиаудар по Сумам. Погибли девять человек, среди них – два ребенка - Фото
Источник: ГСЧП

В Сумах из-за вражеского авиаудара погибли предварительно девять человек, среди них – два ребенка, сообщили в ГСЧС.

Из-под завалов жилого дома достали одну женщину.

Россияне атаковали жилой сектор вечером 7 марта. Спасатели ликвидируют пожар.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие дети Сумы война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 