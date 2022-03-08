Авиаудар по Сумам. Погибли девять человек, среди них – два ребенка
08.03.2022, 08:09
Источник: ГСЧП
В Сумах из-за вражеского авиаудара погибли предварительно девять человек, среди них – два ребенка, сообщили в ГСЧС.
Из-под завалов жилого дома достали одну женщину.
Россияне атаковали жилой сектор вечером 7 марта. Спасатели ликвидируют пожар.
Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии