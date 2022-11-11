Возможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фото

На севере Украины Силы обороны строят фортификационные укрепления на границе с Беларусью. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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На Волыни на украинско-беларуской границе возводят инженерные заграждения – железобетонный забор с колючей проволокой, ров, насыпь.
По информации замглавы ОП, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. "Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – написал Тимошенко.
Он добавил, что работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях.
Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России.
Украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу.
"Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес", – добавил Тимошенко.