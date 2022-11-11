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11.11.2022, 17:27

Возможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Возможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фото
Возможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фото
Возможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фотоВозможное наступление из Беларуси. Офис президента показал новые укрепления границы: фото

На севере Украины Силы обороны строят фортификационные укрепления на границе с Беларусью. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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На Волыни на украинско-беларуской границе возводят инженерные заграждения – железобетонный забор с колючей проволокой, ров, насыпь.

По информации замглавы ОП, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. "Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – написал Тимошенко.

Он добавил, что работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях.

Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России.

Украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу.

"Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес", – добавил Тимошенко.

  • 8 ноября замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска не покидают Беларусь, и РФ сейчас рассматривает территорию этой страны как "запасной вариант" для нового наступления на украинскую территорию с этого направления.
  • 10 ноября Генштаб заявил, что в случае атаки из Беларуси основной тактикой ВСУ будет активная оборона, Россию ждут "огромные" потери.
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Теги: война, граница, беларусь
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