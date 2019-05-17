Суд арестовал экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова: фото

Суд избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии генерал-полковнику Юрию Аллерову - содержание под стражей сроком до 60 дней (до 12 июля) с возможностью внести залог в размере 4,8 млн грн. Такое решение приняла сегодня судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство представителей стороны обвинения, которые просили залог в 11 млн грн.

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Срок отбывания под стражей отсчитывается с 14 мая. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другим лицом.

Также Аллеров должен сдать загранпаспорта.

В ходе заседания адвокат Аллерова просил избрать любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он указал на состояние здоровья Аллерова: по словам защитника, тот перенес две операции на сердце.

Сам Аллеров заявил, что не согласен с обвинениями, которые ему выдвинули, и уголовное дело против него назвал политическим заказом. По его словам, он не знаком с чиновниками Укрбуда, сговор с которыми ему инкриминируется. Покидать территорию Украины на время следствия не намерен.

Экс-командующий Нацгвардией подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

14 мая 2019 года в НАБУ заявили о разоблачении коррупционной схемы с недвижимостью, в которой якобы замешан Аллеров. Его и еще двух возможных соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержали. Им инкриминируют завладение имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн. Аллерову объявили подозрение и поместили в СИЗО.

С должности командующего НГУ Аллеров был уволен указом президента 7 мая этого года.



Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net