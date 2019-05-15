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15.05.2019, 13:07

Аллерову сообщили о подозрении по "квартирному делу Нацгвардии"

Аллерову сообщили о подозрении по "квартирному делу Нацгвардии" - Фото
Юрий Аллеров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расследование схем, в которых якобы замешан экс-командующий НГУ, детективы ведут с конца 2017-го по материалам журналистских расследований Bihus.info

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Экс-командующему НГУ Юрию Аллерову, гендиректору компании-застройщика и оценщику, которых задержали вчера по "квартирному делу Нацгвардии", сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Им инкриминируют завладение имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн.

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Все подозреваемые сейчас удерживаются в изоляторе временного содержания. Скоро им изберут меры пресечения.

Действующий президент Петр Порошенко уволил Аллерова еще 7 мая.

Суть дела в следующем. В 2000-х годах ВВ МВД (позже - НГУ) и застройщик заключили сделку: на территории экс-в/ч должны были построить ЖК с паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на участок ~1 га в центре Киева НГУ должна была получить в этом ЖК 50 квартир и 30 паркомест.

Но в 2016-2017 годах стороны заключили новые соглашения: НГУ отказалась от квартир/паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тот же застройщик строил на окраине Киева у станции метро "Красный хутор". Цена этих квартир более чем на 81 млн грн уступает цене квартир, о которых речь шла на старте договоренностей.

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Теги: коррупция, Юрий Аллеров, набу, подозрение
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