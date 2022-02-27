Захваченные Счастье и Станица Луганская почти уничтожены, люди в подвалах без воды и еды

Оккупированные Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские захватчики почти сравняли их с землей.

От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры.

Люди постоянно находятся в подвалах.

Нет коммуникаций и возможности их восстановить.

"Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду", – написал Гайдай.

Он обратился в международные гуманитарные организации, Красный Крест с призывом о помощи.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу", – написал глава Луганской ВГА.

25 февраля Гайдай сообщил, что город Счастье в результате обстрелов российских оккупантов разрушен на 80%.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника