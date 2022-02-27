Захваченные Счастье и Станица Луганская почти уничтожены, люди в подвалах без воды и еды

Оккупированные Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские захватчики почти сравняли их с землей.
От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры.
Люди постоянно находятся в подвалах.
Нет коммуникаций и возможности их восстановить.
"Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду", – написал Гайдай.
Он обратился в международные гуманитарные организации, Красный Крест с призывом о помощи.
"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу", – написал глава Луганской ВГА.
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