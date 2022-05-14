Защитники Мариуполя в лицах: фото с территории Азовстали

Украинские военнослужащие продолжают удерживать Азовсталь в Мариуполе, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов. Фото с территории завода появились в распоряжении LIGA.net.

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Полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что россияне продолжают штурм завода, и сегодня оккупанты сбрасывали на защитников Мариуполя авиабомбы, задействовали тяжелую артиллерию и танки. Также россияне бросают на штурм большое количество пехоты.

"Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", – заявили бойцы "Азова".

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых и медиков с Азовстали.

Сегодня родные защитников Мариуполя дали брифинг, в ходе которого обратились к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь в экстракции украинских военнослужащих на территорию Турции.

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