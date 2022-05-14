Родные защитников Мариуполя дали брифинг, в ходе которого обратились к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь в экстракции украинских военнослужащих на территорию Турции.

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Жены украинских военнослужащих считают, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, прислушивается к лидеру Китая и не сможет ему отказать.

"Просим Си Цзиньпина присоединиться в качестве посредника к переговорам гуманитарной миссии по спасению наших военнослужащих", – сказала жена украинского пограничника, который находится на территории завода Азовсталь.

Жены украинских военнослужащих считают, что украинская власть делает "все возможное и невозможное" для спасения защитников Мариуполя, однако для Путина цивилизованные страны не являются авторитетом, и давление на российского диктатора есть только у его экономического партнера – Си Цзиньпина.

"Все остальные лидеры, к которым мы обращались, они вели с ним (Путиным. – Ред.) переговоры, но мы должны понимать, что эти лидеры помогают Украине, и Путину это не нравится", – сказала супруга защитника Мариуполя.

В конце апреля защитники Мариуполя попросили турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об экстракции в Турцию.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск и гарантировать, что они больше не будут участвовать в войне. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых и медиков с Азовстали.

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Оксана Житнюк

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