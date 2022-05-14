UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семьи защитников Мариуполя просят Си Цзиньпина помочь с экстракцией – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 13:57
Скриншот из видеозаписи
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео

Родные защитников Мариуполя дали брифинг, в ходе которого обратились к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь в экстракции украинских военнослужащих на территорию Турции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жены украинских военнослужащих считают, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, прислушивается к лидеру Китая и не сможет ему отказать.

"Просим Си Цзиньпина присоединиться в качестве посредника к переговорам гуманитарной миссии по спасению наших военнослужащих", – сказала жена украинского пограничника, который находится на территории завода Азовсталь.

Жены украинских военнослужащих считают, что украинская власть делает "все возможное и невозможное" для спасения защитников Мариуполя, однако для Путина цивилизованные страны не являются авторитетом, и давление на российского диктатора есть только у его экономического партнера – Си Цзиньпина.

"Все остальные лидеры, к которым мы обращались, они вели с ним (Путиным. – Ред.) переговоры, но мы должны понимать, что эти лидеры помогают Украине, и Путину это не нравится", – сказала супруга защитника Мариуполя.

  • В конце апреля защитники Мариуполя попросили турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об экстракции в Турцию.
  • Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск и гарантировать, что они больше не будут участвовать в войне. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться.
  • Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых и медиков с Азовстали.

Читайте также: В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь си цзиньпин азовсталь экстракция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 