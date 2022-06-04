Сегодня в Украине почтили память детей, убитых российскими оккупантами. В списке уже 261 ребенок. Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ прекратить убивать украинских детей, и то, что он этого не делает – унижение для всего мира, сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей – не изменилась. 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это официальное число. И чем больше будет поступать информации о похороненных на оккупированной территории, предположил президент, тем большим может стать количество имен в этом списке.

"Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не вызвал эту катастрофу", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны.

"Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, очевидное унижение для всего мира", – отметил президент.

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Вадим Ребрина

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