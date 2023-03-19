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59-я бригада показала, как уничтожает танки россиян с помощью дронов-камикадзе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 06:24
Фото - 59 бригада
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Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка активно уничтожают технику российских оккупантов с помощью дронов-камикадзе. Видео о том, как это происходит, опубликовано на YouTube-канале бригады.

На кадрах, выложенных бригадой, показаны пять эпизодов с уничтожением российских танков и позиций оккупационных войск. Где и когда была уничтожена техника, военные не указывают.

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Андрій Водяний
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