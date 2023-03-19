Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка активно уничтожают технику российских оккупантов с помощью дронов-камикадзе. Видео о том, как это происходит, опубликовано на YouTube-канале бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На кадрах, выложенных бригадой, показаны пять эпизодов с уничтожением российских танков и позиций оккупационных войск. Где и когда была уничтожена техника, военные не указывают.

18 марта СБУ показала видео с уничтожением 10 российских танков за одну ночь бойцами спецподразделения "Альфа".

17 марта появилось видео, как украинские и беларуские воины уничтожили оборонительную точку РФ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе влетел точно в блиндаж оккупантов, на Каховской ГЭС взорвали "Муром-М" – видео

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.