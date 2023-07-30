Стратком ВСУ опубликовал видео, снятое бойцами 72 Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, в котором показаны результативные атаки дронами-камикадзе по вражеским целям.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Попадание в статические или движущиеся цели дронами-камикадзе – это колоссальная командная работа, с которой бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев отлично справляются", – отметили в Страткоме.

На видео, которые сняты как дронами-камикадзе при наведении на цели, так и дронами слежения, показаны наведения и попадания по трем целям – замаскированной бронетехнике и едущему по грунтовой дороге автомобилю.

29 июля появилось видео, как спецподразделение ГУР Минобороны KRAKEN уничтожило группу российских операторов беспилотников.

Читайте также: Американцы из CNN сняли сюжет об украинских морских дронах – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.