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72 ОМБр показала работу дронами-камикадзе по вражеским целям – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 15:28
Фото - скриншот из видео
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Стратком ВСУ опубликовал видео, снятое бойцами 72 Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, в котором  показаны результативные атаки дронами-камикадзе по вражеским целям.

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"Попадание в статические или движущиеся цели дронами-камикадзе – это колоссальная командная работа, с которой бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев отлично справляются", – отметили в Страткоме.

На видео, которые сняты как дронами-камикадзе при наведении на цели, так и дронами слежения, показаны наведения и попадания по трем целям – замаскированной бронетехнике и едущему по грунтовой дороге автомобилю.

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Сергей Бережной
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видео72 бригададроны-камикадзе
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