Стратком ЗСУ опублікував відео, зняте бійцями 72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, в якому показано результативні атаки дронами-камікадзе по ворожих цілях.

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"Влучання в статичні або рухомі цілі дронами-камікадзе – це колосальна командна робота, з якою бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців чудово справляються", – зазначили у Страткомі.

На відео, знятих як дронами-камікадзе при наведенні на цілі, так і дронами стеження, показані наведення та влучання по трьох цілях – замаскованій бронетехніці та автомобілю, що їде ґрунтовою дорогою.

29 липня з'явилося відео, як спецпідрозділ ГУР Міноборони KRAKEN знищив групу російських операторів безпілотників.

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