Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ записали поздравление с Новым годом и Рождеством. Видео опубликовала пресс-служба 30-й ОМБр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На поздравительном ролике военнослужащий в бронежилете и в костюме Санта-Клауса или Деда Мороза едет на танке и раздает подарки бойцам, несущим службу в зоне боевых действий на Донбассе.

"Ну что, козачки? Получили подарки? А теперь будем и московитов поздравлять", – сказал он, передавая бойцу в окопе ленту с патронами для пулемета.

"Каждый верит в свое: в победу, в справедливость, в перемены, в чудо... И в позорное бегство москалей, конечно. С праздником всех! Чудеса все-таки бывают", – сказано в посте 30-й ОМБр.

22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".

Боевики нарушают договоренности об очередном "перемирии": вчера двое военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения.

Читайте также: Журналисты Донбасс.Реалии установили места военных баз и полигонов России в ОРДЛО: карта

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.