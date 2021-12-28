UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"А теперь будем московитов поздравлять": ВСУ записали новогоднее видео на Донбассе видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 19:10
Скриншот с видео 30-й бригады
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Эпохальный старт. На кону $10 млрд, усилия тысяч людей и наука: смотрите запуск James Webb
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео

Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ записали поздравление с Новым годом и Рождеством. Видео опубликовала пресс-служба 30-й ОМБр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На поздравительном ролике военнослужащий в бронежилете и в костюме Санта-Клауса или Деда Мороза едет на танке и раздает подарки бойцам, несущим службу в зоне боевых действий на Донбассе.

"Ну что, козачки? Получили подарки? А теперь будем и московитов поздравлять", – сказал он, передавая бойцу в окопе ленту с патронами для пулемета.

"Каждый верит в свое: в победу, в справедливость, в перемены, в чудо... И в позорное бегство москалей, конечно. С праздником всех! Чудеса все-таки бывают", – сказано в посте 30-й ОМБр.

  • 22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".
  • Боевики нарушают договоренности об очередном "перемирии": вчера двое военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения.

Читайте также: Журналисты Донбасс.Реалии установили места военных баз и полигонов России в ОРДЛО: карта

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Донбасс поздравление 30 бригада новый год
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 