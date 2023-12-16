Российские оккупанты атаковали Херсон дронами-камикадзе Shahed, в частности, под удар попало медицинское учреждение. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Очередная страшная ночь в Херсоне. Ночью оккупанты запустили "шахеды", целью которых стали жилые кварталы, здания медицинского учреждения, учебное заведение. В частности, под удар попало и медучреждение, где как раз находились патрульные и работники больницы", – написал он.

В результате российской атаки был поврежден служебный автомобиль, но обошлось без потерь среди личного состава, отметил Белошицкий.

Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач медучреждения – он получил взрывную травму и огнестрельно-окружное ранение голени, сообщил правоохранитель.

В начале видео люди находятся в помещении на первом этаже, слышен звук мотора "шахеда", затем взрыв и звук сигнализации.

После этого полицейский выходит на улицу, чтобы посмотреть, что с автомобилями. Он говорит коллеге, что побило стекло.

Впоследствии снова слышен звук дрона-камикадзе, и происходит еще один взрыв. Правоохранитель снимает пламя на улице. Он забегает в здание, говорит, что машина избита и говорит всем идти в подвал.

В ночь на 16 декабря Россия атаковала Украину 31 дроном-камикадзе типа Shahed, сообщил Генштаб ВСУ. Силы ПВО 30 враждебных БПЛА, причем половину из находившихся на севере украинские военные сбили с пулеметов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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