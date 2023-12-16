Російські окупанти атакували Херсон дронами-камікадзе Shahed, зокрема, під удар потрапив медичний заклад. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Чергова страшна ніч у Херсоні. Вночі окупанти запустили "шахеди", ціллю яких стали житлові квартали, будівлі медичної установи, навчальний заклад. Зокрема під удар потрапив й медзаклад, де якраз перебували патрульні та працівники лікарні", – написав він.

Унаслідок російської атаки було пошкоджено службовий автомобіль, але обійшлося без втрат серед особового складу, зауважив Білошицький.

Проте під час евакуації пацієнтів до бомбосховища постраждав лікар медзакладу – він отримав вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки, повідомив правоохоронець.

На початку відео люди перебувають у приміщенні на першому поверсі, чути звук мотора "шахеда", потім — вибух та звук сигналізації.

Після цього поліціянт виходить на вулицю, щоб подивитися, що з автівками. Він каже колезі, що побило скло.

Згодом знову чути звук дрона-камікадзе та стається ще один вибух. Правоохоронець фільмує полум'я на вулиці. Він забігає до будівлі, каже, що машина побита, та говорить всім йти до підвалу.

У ніч проти 16 грудня Росія атакувала Україну 31 дроном-камікадзе типу Shahed, повідомив Генштаб ЗСУ. Сили ППО збили 30 ворожих БпЛА, причому половину з тих, що були на півночі, українські військові збили з кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів.

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