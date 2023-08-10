Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео июльской операции по освобождению от россиян территорий на Бахмутском направлении.

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6 июля бойцы 3-й ОШБр разгромили роту 2-го батальона 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ. Тогда были убиты шестеро россиян, еще 21 оккупант получил ранения. Также было восемь пленных.

В 3-й ОШБр утверждают, что в результате боевой работы, снятой на видео, на Бахмутском направлении было освобождено от россиян 1200 метров земли. Также удалось перерезать логистический узел, остановив ведение активной обороны врагом на восточном берегу канала Северский-Донец-Донбасс.

На видеокадрах украинские бойцы продвигаются, захватывая позиции 83-й ОДШБр РФ. Украинские штурмовики работали в сложных условиях под огнем вражеской артиллерии, двигаясь по заминированной территории.

В ходе операции бойцы зачищали вражеские блиндажи в посадке, оказывали помощь раненым собратьям и захватывали пленных.

"Оккупантам, которые засели глубоко в норах и надеялись отбиться от штурмовиков, бойцы 3-й ОШБр несколько раз предлагают сдаться, остаться живыми и пойти на обмен. После отказа – врага уничтожают и продолжают движение вперед, освобождая украинскую землю", – говорится в подписи к видео.

По словам спикера ВСУ Череватого, на Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать и мощно применяют артиллерию, но инициатива остается за украинскими силами.

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