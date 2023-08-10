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"Мы – щит, который прикрывает пехоту с неба". Видео 18 отдельной бригады армейской авиации видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 17:16
Фото - скриншот из видео
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18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского опубликовала короткое видео, в котором показала эпизоды своей боевой работы.

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"18 отдельная бригада армейской авиации стоит на страже страны во время исторической борьбы... Мы – щит, закрывающий пехоту с неба. Мы вместе боремся за Великую победу", – написали военные во вступлении к видео.

В ролике показана работа ударных вертолетов Ми-24. 

Читайте также: Силы обороны отправили в "вечный полет" еще один вертолет российских оккупантов

Сергей Бережной
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войнавертолетыми-2418 ОБ армейской авиации
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