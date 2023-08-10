18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского опубликовала короткое видео, в котором показала эпизоды своей боевой работы.
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"18 отдельная бригада армейской авиации стоит на страже страны во время исторической борьбы... Мы – щит, закрывающий пехоту с неба. Мы вместе боремся за Великую победу", – написали военные во вступлении к видео.
В ролике показана работа ударных вертолетов Ми-24.
- 9 июля появились сообщения, что Польша тайно поставила Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24.
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