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Силы обороны отправили в "вечный полет" еще один вертолет российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 08:31
Силы обороны отправили в
Боец с ПЗРК (Фото: Нацгвардия)

Вооруженные Силы Украины сбили еще один вертолет российских оккупантов утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

ГШ пишет, что с утра украинские воины сбили вертолет врага.
Тип уничтоженной цели устанавливается.
Точное направление фронта не называется. 
Недавно разведка Британии заявляла, что военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
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