Силы обороны отправили в "вечный полет" еще один вертолет российских оккупантов
09.08.2023, 08:31
Боец с ПЗРК (Фото: Нацгвардия)
Вооруженные Силы Украины сбили еще один вертолет российских оккупантов утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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ГШ пишет, что с утра украинские воины сбили вертолет врага.
Тип уничтоженной цели устанавливается.
Точное направление фронта не называется.
Недавно разведка Британии заявляла, что военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым. Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Вследствие атаки в Хмельницкой области есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской громаде. ПВО удалось уничтожить большинство ракет, сообщили в ОВА.
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