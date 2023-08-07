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Авиация России разворачивает много ресурсов, но без решающего эффекта – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 10:18
Авиация России разворачивает много ресурсов, но без решающего эффекта – разведка Британии - Фото
Российский вертолет Ка-52 (Скриншот с видео)

Военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта. Об этом пишет разведка Великобритании в Twitter.

В течение лета российская боевая тактическая авиация совершала более 100 вылетов в день.

Однако эти вылеты почти всегда ограничиваются действиями над территорией, контролируемой Россией из-за угрозы со стороны украинского ПВО, отмечает ведомство.

РФ пыталась решить эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с планирующими устройствами для увеличения дальности.

Российские самолеты могут освободить "эти километры" от своих целей, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность, отмечает британская разведка.

По мнению ведомства, российские ударные вертолеты доказали свою эффективность в начале украинского контрнаступления на юге в июне.

Однако в последние недели РФ оказалась "менее способной" создать эффективную тактическую воздушную силу на юге, заключает разведка Британии.

  • 25 июля украинские морпехи уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
  • Ранее британская разведка сообщала, что оккупанты потеряли по крайней мере половину десантников, отправленных на войну против Украины.
  • В июне разведка Британии заявила, что Силам обороны удалось "перенапрячь оккупантов" в Донецкой области и отбить часть территории, оккупированной Россией с 2014 года.

Читайте также: Россия бьет дронами по портам на Дунае, потому что считает, что менее рискованно – разведка Британии

Артём Джерипа
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