Російська авіація розгортає значні ресурси, але без вирішального ефекту – розвідка Британії

Військово-повітряні сили РФ продовжують послідовно розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту. Про це пише розвідка Великої Британії у Twitter.

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Впродовж літа російська бойова тактична авіація здійснювала понад 100 вильотів на день.

Проте ці вильоти майже завжди обмежуються діями над територією, контрольованою Росією через загрозу з боку українського ППО, зауважує відомство.

РФ намагалася подолати цю проблему, дедалі частіше використовуючи базові бомби вільного падіння з планувальними пристроями для збільшення дальності.

Російські літаки можуть звільнити "ці кілометри" від своїх цілей, але їм ще належить продемонструвати стабільну точність, зазначає британська розвідка.

На думку відомства, російські ударні гелікоптери довели свою ефективність на початку українського контрнаступу на півдні у червні.

Однак останніми тижнями РФ виявилася "менш здатною" створити ефективну тактичну повітряну силу на півдні, підсумовує розвідка Британії.

25 липня українські морпіхи знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Раніше британська розвідка повідомляла, що окупанти втратили принаймні половину десантників, відправлених на війну проти України.

У червні розвідка Британії заявила, що Силам оборони вдалось "перенапружити окупантів" на Донеччині й відбити частину території, яка була окупована Росією з 2014 року.

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