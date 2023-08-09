Сили оборони відправили у "вічний політ" ще один вертоліт російських окупантів
09.08.2023, 08:31
Боєць із ПЗРК (Фото: Нацгвардія)
Збройні Сили України збили ще один гелікоптер російських окупантів вранці 9 серпня. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
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ГШ пише, що вранці українські воїни збили вертоліт ворога.
Тип знищеної цілі встановлюється.
Точний напрямок фронту не називається.
Нещодавно розвідка Британії заявляла, що військово-повітряні сили РФ продовжують розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом. Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Унаслідок атаки на Хмельниччині є постраждалий та руйнування у Старокостянтинівській громаді. ППО вдалося знищити більшу частину ракет, повідомили в ОВА.
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