Сили оборони відправили у "вічний політ" ще один вертоліт російських окупантів

Збройні Сили України збили ще один гелікоптер російських окупантів вранці 9 серпня. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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ГШ пише, що вранці українські воїни збили вертоліт ворога.

Тип знищеної цілі встановлюється.

Точний напрямок фронту не називається.

Нещодавно розвідка Британії заявляла, що військово-повітряні сили РФ продовжують розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

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