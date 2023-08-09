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Сили оборони відправили у "вічний політ" ще один вертоліт російських окупантів

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 08:31
Сили оборони відправили у
Боєць із ПЗРК (Фото: Нацгвардія)

Збройні Сили України збили ще один гелікоптер російських окупантів вранці 9 серпня. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

ГШ пише, що вранці українські воїни збили вертоліт ворога.

Тип знищеної цілі встановлюється.

Точний напрямок фронту не називається.

Нещодавно розвідка Британії заявляла, що військово-повітряні сили РФ продовжують розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

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Дмитро Гриниченко
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