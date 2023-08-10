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"Ми – щит, що закриває піхоту з неба". Відео 18 окремої бригади армійської авіації видео

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 17:16
Фото - скриншот з відео
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18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського опублікувала коротке відео, в якому показала епізоди своєї бойової роботи.

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"18 окрема бригада армійської авіації стоїть на сторожі країни у час історичної боротьби... Ми – щит, що закриває піхоту з неба. Ми разом виборюємо Велику перемогу", – написали військові у вступі до відео.

У ролику показано роботу ударних вертольотів Мі-24.

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Сергій Бережний
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