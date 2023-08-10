18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського опублікувала коротке відео, в якому показала епізоди своєї бойової роботи.

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"18 окрема бригада армійської авіації стоїть на сторожі країни у час історичної боротьби... Ми – щит, що закриває піхоту з неба. Ми разом виборюємо Велику перемогу", – написали військові у вступі до відео.

У ролику показано роботу ударних вертольотів Мі-24.

9 липня з'явилися повідомлення, що Польща таємно поставила Україні близько десятка бойових гелікоптерів Мі-24.

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