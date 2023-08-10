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Бахмутський напрямок. Відео операції українських воїнів із зачистки від росіян 1,2 км земель видео

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10.08.2023, 19:59
Відео: 3 ОШБр
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Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео липневої операції зі звільнення від росіян територій на Бахмутському напрямку.

6 липня бійці 3 ОШБр розгромили роту 2-го батальйону 83 окремої десантно-штурмової бригади РФ. Тоді було вбито шістьох росіян, ще 21 окупант отримав поранення. Також було вісім полонених.

В 3 ОШБр стверджують, що в результаті бойової роботи, знятої на відео, на Бахмутському напрямку було звільнено від росіян 1200 метрів землі. Також вдалося перерізати логістичний вузол, зупинивши ведення активної оборони ворогом на східному березі каналу Сіверський-Донець-Донбас.

На відеокадрах українські бійці просуваються, захоплюючи позиції 83 ОДШБр РФ. Українські штурмовики працювали у складних умовах під вогнем ворожої артилерії, рухаючись замінованою територією.

Під час операції бійці зачищали ворожі бліндажі в посадці, надавали допомогу пораненим побратимам та захоплювали полонених.

"Окупантам, які засіли глибоко в норах та сподівалися відбитись від штурмовиків, бійці 3 ОШБр декілька разів пропонують здатись, залишитись живими та піти на обмін. Після відмови – ворога знищують і продовжують рух вперед, звільняючи українську землю", – йдеться в підписі до відео.

  • За словами речника ЗСУ Череватого, на Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати і потужно застосовують артилерію, але ініціатива залишається за українськими силами.

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Оксана Житнюк
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війнаштурмбахмутбахмутський напрямок3 ОШБр
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