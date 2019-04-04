Беларусь выслала в Украину одного из ватажков боевиков РФ: видео

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Беларусь запретила боевику въезд на территорию страны на 10 лет

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В ночь на 4 апреля пограничники Беларуси выдворили в Украину так называемого заместителя командира контролируемого Кремлем незаконного вооруженного формирования Восток, которое воюет против украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Задержанный был замечен, когда пытался устроиться в Беларуси на работу и разместил в интернете резюме, где, в частности, указал "опыт работы в качестве заместителя командира батальона Восток".

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"Правоохранители соседнего государства не оценили боевые заслуги мужчины и выслали его за пределы своей страны", - отметили украинские пограничники.

Сказано, что в 2014 году гражданин Украины прибыл в Донецк и вступил в ряды российских боевиков.

На сайте Миротворец указано, что он был заместителем командира бандформирования Восток и сотрудником так называемого МГБ ДНР по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.

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Теги: Донбасс, беларусь, боевик
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