Публичное акционерное общество "Центрэнерго" тормозило переговоры по модернизации Трипольской тепловой электростанции в Киевской области, поврежденной в результате российских атак, чтобы не потерять "схемы" на угле. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Шведский фонд Swedfund был готов предоставить грант для модернизации одного из старых угольных энергоблоков ТЭС и перевести его на биотопливо. Но на предприятии начали тормозить переговоры, а человека, который их вел, уволили.

По данным журналистов, переговорами занималась бывшая эксперт от Офиса поддержки реформ Ольга Евстигнеева. Она консультировала Центрэнерго и вела переговоры с Swedfund, который готов был предоставить средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства нового энергоблока на территории ТЭС.

Евстигнеева рассказала, что Центрэнерго не может привлекать средства инвесторов. Компании не предоставляют деньги из-за того, что она угольная. Европейские доноры не поддерживают предприятия, где основной профиль – это уголь.

В Центрэнерго сначала согласились на модернизацию и подписались на первый этап – разработку дорожной карты декарбонизации (пошаговая инструкция на определенный период времени, которая показывает постепенный переход от угля на что-то более экологичное).

По словам Евстигнеевой, грант в размере 400 000 евро исполнителям этой работы согласились предоставить в Европейском инвестиционном банке. После этого она, желая начать проект перехода от угля на экологическое биотопливо, обратилась в шведский фонд Swedfund, который финансировал подобные инициативы в Украине.

Евстигнеева какое-то время вела переговоры с фондом. Однако впоследствии, по словам женщины, Центрэнерго начал этот процесс саботировать.

"То есть сначала они говорили, что у нас не развит рынок биотоплива. Затем они говорили: "Что мы будем делать, если спрос на уголь упадет", – цитирует эксперт.

Евстигнеева объяснила это тем, что Центрэнерго невыгодно ни переходить с угля на биотопливо, ни даже проводить модернизацию для уменьшения его потребления, чтобы не терять спрос на уголь.

В сюжете отмечается, что Центрэнерго регулярно попадает в скандалы, связанные с закупкой угля. Журналисты напомнили, что в предыдущие годы, когда предприятие де-факто контролировалось структурами бизнесмена Игоря Коломойского, "прокладки", покупая уголь дешево, перепродавали его Центрэнерго с существенной наценкой.

После нейтрализации влияния Коломойского ничего существенно не изменилось. Журналисты вспомнили о ситуации, когда Центрэнерго заплатило малоизвестной фирме более 130 млн грн аванса за уголь, который так и не получило.

В расследовании отмечается, что подобные ситуации не являются единичными и компания может отдавать сотни миллионов, не получая угля вообще или же получая его частично и крайне низкого качества.

СПРАВКА Основными видами деятельности Центрэнерго являются производство электрической энергии, поставляемой в оптовый рынок электрической энергии Украины, и производство тепловой энергии. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%, в структуре тепловой генерации – около 18%. В состав ПАО входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области (временно оккупированная территория).