Публічне акціонерне товариство "Центренерго" гальмувало переговори щодо модернізації Трипільської теплової електростанції у Київській області, пошкодженої внаслідок російських атак, щоб не втратити "схеми" на вугіллі. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Шведський фонд Swedfund був готовий надати грант для модернізації одного зі старих вугільних енергоблоків ТЕС й перевести його на біопаливо. Але у підприємстві почали гальмувати переговори, а людину, яка їх вела, звільнили.

За даними журналістів, перемовинами займалася колишня експертка від Офісу підтримки реформ Ольга Євстігнєєва. Вона консультувала Центренерго й вела переговори з Swedfund, який готовий був надати кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування для будівництва нового енергоблока на території ТЕС.

Євстігнєєва розповіла, що Центренерго не може залучати кошти інвесторів. Компанії не надають гроші через те, що вона вугільна. Європейські донори не підтримують підприємства, де основний профіль – це вугілля.

У Центренерго спершу погодились на модернізацію і підписалися на перший етап – розробку дорожньої карти декарбонізації (покрокова інструкція на певний період часу, яка показує поступовий перехід від вугілля на щось більш екологічне).

За словами Євстігнєєвої, грант у розмірі 400 000 євро виконавцям цієї роботи погодилися надати у Європейському інвестиційному банку. Після цього вона, бажаючи розпочати проєкт переходу від вугілля на екологічне біопаливо, звернулася до шведського фонду Swedfund, який фінансував подібні ініціативи в Україні.

Євстігнєєва якийсь час вела переговори з фондом. Однак згодом, за словами жінки, Центренерго почав цей процес саботувати.

"Тобто спочатку вони казали, що у нас не розвинений ринок біопалива. Потім вони казали: "Що ми будемо робити, якщо попит на вугілля впаде", – цитує експертка.

Євстігнєєва пояснила це тим, що Центренерго невигідно ні переходити з вугілля на біопаливо, ні навіть проводити модернізацію для зменшення його споживання, щоб не втрачати попит на вугілля.

У сюжеті зазначається, що Центренерго регулярно потрапляє у скандали, пов'язані із закупівлею вугілля. Журналісти нагадали, що в попередні роки, коли підприємство де-факто контролювалося структурами бізнесмена Ігоря Коломойського, "прокладки", купуючи вугілля дешево, перепродавали його Центренерго з суттєвою націнкою.

Після нейтралізації впливу Коломойського нічого суттєво не змінилося. Журналісти згадали про ситуацію, коли Центренерго заплатило маловідомій фірмі понад 130 млн грн авансу за вугілля, яке так і не отримало.

У розслідуванні зазначається, що подібні ситуації не є поодинокими й компанія може віддавати сотні мільйонів не отримуючи вугілля взагалі або ж отримуючи його частково і вкрай низької якості.

ДОВІДКА Основними видами діяльності Центренерго є виробництво електричної енергії, що постачається в гуртовий ринок електричної енергії України, та виробництво теплової енергії. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка компанії становить близько 8%, в структурі теплової генерації – близько 18%. До складу ПАТ входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (тимчасово окупована територія).