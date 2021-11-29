Бойцы 92-й бригады ВСУ "повоюют" заодно с американцами на учениях в Германии: фото, видео

Украинские пехотинцы из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ впервые примут участие в учениях Combined Resolve в Германии на новейших БТР-4Е. Пехота будет действовать в составе американского батальона, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Сегодня, 29 ноября, украинские пехотинцы прибыли в Германию – в объединенный многонациональный центр по подготовке подразделений (JMRC) Командования подготовки 7-й армии Сухопутных войск вооруженных сил США.

Сообщается, что в этих маневрах ВСУ впервые будут представлены подразделением, вооруженным новейшими образцами бронетехники отечественного производства БТР-4Е, БРЕМ-4РМ и санитарно-эвакуационной машиной БММ.

Украинские пехотинцы будут действовать в составе американского батальона BLUFOR. Также офицеры ВСУ войдут в секции разведки, планирования и логистики штаба этого батальона.

Также в учениях Combined Resolve 16 примет участие подразделение от украинских Сил спецопераций.

На учениях военнослужащие отработают планирование и управление многонациональными подразделениями во время передвижения, развертывание в предбоевые и боевые порядки, ведение оборонных и наступательных действий днем ​​и ночью.

В сентябре 2021-го украинские десантники в рамках учений Saber Junction-2021 в Германии тренировались уничтожать вражескую колонну бронетехники, нанеся "противнику" существенные "потери".

Также в сентябре на Яворовском полигоне во Львовской области прошло первое в истории совместное десантирование украинских и американских военнослужащих в рамках учений Rapid Trident.

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Оксана Житнюк

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