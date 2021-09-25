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Впервые в истории. Военнослужащие Украины и США провели совместное десантирование – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 16:33
Десантирование (Скриншот из видео Цаплиенко)
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На Яворовском полигоне во Львовской области прошло первое в истории совместное десантирование украинских и американских военнослужащих в рамках учений Rapid Trident, которые являются частью масштабных Объединенных усилий-2021. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко и Мілітарний.

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Военнослужащие США и Украины десантировались из самолета С-130. Также в прыжках принимали участие польские десантники. Во время прыжков применялись парашютные системы американского производства.

Перед десантированием инструкторы США провели масштабные тренировки для военнослужащих десантно-штурмовых войск ВСУ. Для этого на территории Международного центра миротворчества и безопасности был установлен развернутый тренажер военно-транспортного самолета C-130.

Журналист Цаплиенко также сообщил, что это было первое в истории совместное десантирование военнослужащих армий Украины и США.

"Уничтожают противника. Боевиков. Хоть и условных, мы понимаем, о каких боевиках идет речь", – добавил он.

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Впервые в истории. Военнослужащие Украины и США провели совместное десантирование – видео
  • В Объединенных усилиях–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения проходят в три этапа и продлятся до 30 сентября.
  • 24 сентября Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск. 

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Оксана Житнюк
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ВСУ учения армия десантирование С-130
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