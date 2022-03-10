Пока у России нет желания останавливать полномасштабную войну, которую она ведет против Украины, но как только в этом направлении будут подвижки, украинская дипломатия будет готова. Об этом на брифинге в Анкаре заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после переговоров с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Россией к выполнению требований, которые Путин выдвинул Украине. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии. Надеюсь, сегодняшний формат (переговоров) будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова", – подчеркнул он.

Ниже – тезисно основное из речи министра.

→ разговор был примерно 1,5 часа;

→ глава МИД Турции Чавушоглу реально пытался поспособствовать миру;

→ сделал все в его силах, чтобы найти решение хотя бы по гуманитарной ситуации;

→ договориться о гумкоридоре в/из Мариуполя пока не удалось. Лавров заявил, что ему для этого нужно поговорить с руководством в Москве; Кулеба искренне надеется, что тот таки прокоммуницирует этот вопрос с теми, кто принимает решения в Кремле;

→ надеется на то, что Россия "чисто по человеческим соображениям" разрешит сделать коридор в/из Мариуполя и на других направлениях;

→ также не удалось договориться о 24-часовом перемирии, чтобы за это время помочь людям в стране, которые находятся на территориях, где гуманитарная катастрофа. Тут прогресса достичь не удалось, так как решение принимают в России, и там не пожелали пойти навстречу;

→ договорились "продолжать прилагать усилия" для нахождения решений по гуманитарным вопросам;

→ Кулеба готов к продолжению дипломатических встреч с россиянами для нахождения решения о прекращении войны, если будут хоть малейшие шансы на подвижки;

→ нужен предметный и серьезный разговор между Украиной и Россией без пропагандистских нарративов и штампов россиян, и Украина сделает все для мира и окончания войны.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.