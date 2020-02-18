Заседание СНБО. Брифинг глав Генштаба, СБУ и МВД - трансляция

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Сегодня с утра оккупанты штурмовали позиции ВСУ у Золотого Луганской области. Произошел интенсивный бой. Погиб военный, четверо ранены.

В Офисе президента проходит брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Заседание было плановым. На нем обсуждалась тема государственного оборонного заказа. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал Радио Свобода.

Часть заседания СНБО была посвящена сегодняшней эскалации на Донбассе. Утром вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и у хутора Вильного произошел сильнейший с 2018 года бой.

По словам президента Владимира Зеленского, на заседании обсуждались и принимались решения о дальнейших шагах в связи с сегодняшним обострением ситуации на Донбассе. 

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Теги: Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский, сбу, мвд, снбо
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