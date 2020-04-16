"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сегодня 20 украинцев вернулись из плена боевиков

Украина будет бороться, пока не освободит всех украинцев из плена. Об этом сегодня заявил  президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент приветствует обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

"Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем, честно говоря, и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан", - отметил Зеленский.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, придет время, и Украина вернет временно оккупированные территории.

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех. И будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - отметил Зеленский.

  • Утром 16 апреля около временно оккупированной Горловки Донецкой области состоялся обмен.
  • 16 апреля произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационной администрацией РФ в Луганске: в Украину вернулись 11 граждан.

Читайте также: Кого вернули по обмену из Донбасса: 20 имен бывших заложников

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: видео, обмен, пленные, владимир зелеснкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео
"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео
Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры: видео
Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры: видео
Вирус "победил" еще один авианосец: на флагмане ВМС Франции – сотни зараженных
Вирус "победил" еще один авианосец: на флагмане ВМС Франции – сотни зараженных
Продовольствие Пасха онлайн, суды с Roshen, цены на хлеб. Интервью с главой правления Киевхлеба
Украина VS Франция: реакция бизнеса на коронакризис. Страх - еще та энергия
Мнение Украина VS Франция: реакция бизнеса на коронакризис. Страх - еще та энергия
Одесский припортовый завод проиграл Нафтогазу иск на 1,5 млрд грн
ТЭК Одесский припортовый завод проиграл Нафтогазу иск на 1,5 млрд грн
Популярное
фото/видео
"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео
"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео
Карантин. В Аргентине морские львы "захватили" порт и вышли на улицы – фото
Карантин. В Аргентине морские львы "захватили" порт и вышли на улицы – фото 12:53
Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры: видео
Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры: видео 12:09
Карантинная Одесса: редкие туристы на Приморском, шахматисты на Соборке - фото
Карантинная Одесса: редкие туристы на Приморском, шахматисты на Соборке - фото 11:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 