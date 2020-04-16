"Будем бороться, пока не вернем всех". Зеленский отреагировал на обмен - видео

Украина будет бороться, пока не освободит всех украинцев из плена. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент приветствует обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

"Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем, честно говоря, и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан", - отметил Зеленский.

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По его словам, придет время, и Украина вернет временно оккупированные территории.

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех. И будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - отметил Зеленский.

У тром 16 апреля около временно оккупированной Горловки Донецкой области состоялся обмен.

16 апреля произошел обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационной администрацией РФ в Луганске: в Украину вернулись 11 граждан.

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