На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года страны сильно спорили из-за вопроса предоставления Украине и Грузии плана действий по членству. Об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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"В 2008 году я участвовал в том саммите. Там была большая драка – не физическая, но почти. Дать Украине и Грузии ПДЧ или нет", – рассказал он.

По его словам, была оппозиция некоторых больших стран, которые выступали против предоставления ПДЧ.

"Мы говорили, что провокация будет, если мы этого не сделаем. И через пару месяцев произошла оккупация 20% территории Грузии. Я говорил коллегам, что мы были правы – видите, война началась. Они отвечали: "Нет, вы не правы, было бы еще хуже", – добавил Линкявичюс.

Он убежден, что саммит НАТО в Бухаресте был ошибкой.

"Я бы не хотел, чтобы Вильнюс (саммит НАТО-2023, – ред.) упоминался как ошибка на полосах газет", – подытожил экс-глава МИД Литвы.

СПРАВКА. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года зафиксировали, что Украина и Грузия станут членами НАТО через план действий по членству. Но не было указаний дат и какой-либо конкретики, когда это произойдет.

Украина неоднократно говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашения в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

5 июля в Белом доме заявили, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она проведет необходимые реформы. В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.

Глава ГУР Буданов считает, что ожидания украинского общества от саммита НАТО не будут удовлетворены.

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