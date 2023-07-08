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"Была почти драка". Экс-глава МИД Литвы – о саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 12:45
Линас Линкявичюс (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
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На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года страны сильно спорили из-за вопроса предоставления Украине и Грузии плана действий по членству. Об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"В 2008 году я участвовал в том саммите. Там была большая драка – не физическая, но почти. Дать Украине и Грузии ПДЧ или нет", – рассказал он.

По его словам, была оппозиция некоторых больших стран, которые выступали против предоставления ПДЧ.

"Мы говорили, что провокация будет, если мы этого не сделаем. И через пару месяцев произошла оккупация 20% территории Грузии. Я говорил коллегам, что мы были правы – видите, война началась. Они отвечали: "Нет, вы не правы, было бы еще хуже", – добавил Линкявичюс.

Он убежден, что саммит НАТО в Бухаресте был ошибкой.

"Я бы не хотел, чтобы Вильнюс (саммит НАТО-2023, – ред.)  упоминался как ошибка на полосах газет", – подытожил экс-глава МИД Литвы.

СПРАВКА. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года зафиксировали, что Украина и Грузия станут членами НАТО через план действий по членству. Но не было указаний дат и какой-либо конкретики, когда это произойдет.

Читайте также: Интервью | Линкявичюс: Путину пора думать, как выжить. А НАТО – не повторять своих ошибок

Марк Сировой
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