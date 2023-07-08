На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни сильно сперечалися через надання Україні та Грузії плану дій щодо членства. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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"У 2008 році я брав участь у тому саміті. Там була велика бійка – не фізична, але майже. Дати Україні та Грузії ПДЧ чи ні", – розповів він.

За його словами, була опозиція деяких великих країн, які виступали проти надання ПДЧ.

"Ми говорили, що провокація буде, якщо ми цього не зробимо. І через пару місяців відбулася окупація 20% території Грузії. Я казав колегам, що ми мали рацію – бачите, війна почалася. Вони відповідали: "Ні, ви не праві, було б ще гірше", – додав Лінкявічюс.

Він переконаний, що саміт НАТО у Бухаресті був помилкою.

"Я не хотів би, щоб Вільнюс (саміт НАТО-2023, – ред.) згадувався як помилка на шпальтах газет", – підсумував ексглава МЗС Литви.

ДОВІДКА. На саміті НАТО у Бухаресті 2008 року зафіксували, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через план дій щодо членства. Але не було вказівок дат і будь-якої конкретики, коли це станеться.

Україна неодноразово говорила, що хоче одержати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

5 липня у Білому домі заявили, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона проведе необхідні реформи. У МЗС відреагували і закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.

Глава ГУР Буданов вважає, що очікування українського суспільства від саміту НАТО не буде задоволено.

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