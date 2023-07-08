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"Була майже бійка". Ексглава МЗС Литви – про саміт НАТО у Бухаресті у 2008-му видео

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 12:45
Линас Линкявичюс (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
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На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни сильно сперечалися через надання Україні та Грузії плану дій щодо членства. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"У 2008 році я брав участь у тому саміті. Там була велика бійка – не фізична, але майже. Дати Україні та Грузії ПДЧ чи ні", – розповів він.

За його словами, була опозиція деяких великих країн, які виступали проти надання ПДЧ.

"Ми говорили, що провокація буде, якщо ми цього не зробимо. І через пару місяців відбулася окупація 20% території Грузії. Я казав колегам, що ми мали рацію – бачите, війна почалася. Вони відповідали: "Ні, ви не праві, було б ще гірше", – додав Лінкявічюс.

Він переконаний, що саміт НАТО у Бухаресті був помилкою.

"Я не хотів би, щоб Вільнюс (саміт НАТО-2023, – ред.) згадувався як помилка на шпальтах газет", – підсумував ексглава МЗС Литви.

ДОВІДКА. На саміті НАТО у Бухаресті 2008 року зафіксували, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через план дій щодо членства. Але не було вказівок дат і будь-якої конкретики, коли це станеться.

Читайте також: Інтерв'ю | Лінкявічюс: Путіну настав час думати, як вижити. А НАТО – не повторювати своїх помилок

Марко Сировой
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