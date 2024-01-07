Стратком ВСУ опубликовал видео ночной работы Сил специальных операций под Авдеевкой по уничтожению боевой группы российских оккупантов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На видео 8-го отдельного полка ССО показана совместная работа оператора разведывательного дрона с системой ночного видения с минометным подразделением.

Оператор выявляет вражескую группу из четырех военных и сообщает об их перемещениях. По заданным координатам наносится единственный точный минометный удар.

Защитники из 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" уничтожили российских операторов беспилотников, которые "и не подумали замаскироваться".

Смотрите также: Бойцы ГУР атаковали позиции ПВО россиян под Белгородом. Поразили два "Панциря" – видео