"Чотири сигнатури дійшли до позиції": відео нічної роботи бійців ССО під Авдіївкою
Стратком ЗСУ опублікував відео нічної роботи Сил спеціальних операцій під Авдіївкою зі знищення бойової групи російських окупантів.
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На відео 8 окремого полку ССО показано спільну роботу оператора розвідувального дрона із системою нічного бачення з мінометним підрозділом.
Оператор виявляє ворожу групу з чотирьох військових та повідомляє про їх переміщення. За заданими координатами завдається єдиний точний мінометний удар.
- Захисники із 47 окремої механізованої бригади "Маґура" знищили російських операторів безпілотників, які "і не подумали замаскуватися".
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