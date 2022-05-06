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"Чоткий паца з Рівного" уничтожает российских оккупантов на востоке – штаб ООС видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 08:20
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Автор культового в сети мема об экономической ситуации в 2014 году Иван Мартынов, более известный как "чоткий паца з Рівного", сейчас воюет против российских оккупантов в составе 68 егерской бригады ВСУ. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Фраза Мартынова "це мєрзость, це реально мєрзость" стала интернет-мемом.

"Сегодня "чоткий паца" уверен: москали – це мєрзость, и без сожаления уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении", – пишут в штабе ООС.

Там рассказали, что несмотря на широкую популярность Мартынова в сети, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции достоинства, затем воевал в составе добровольческого батальона на Донбассе, после чего подписал контракт с ВСУ, где отслужил пять лет.

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"Дембель" получился не очень продолжительный. После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну. [24 февраля] позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил себе кофе, но выпить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – рассказал боец ВСУ.

Как отметили в штабе ООС, после победы над Россией "чоткий паца" планирует жениться и уехать путешествовать – "посмотреть мир без рашистской гадости".

"Чоткий паца з Рівного" уничтожает российских оккупантов на востоке – штаб ООС

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Евгений Пилипенко
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