В Сочи сгорел огромный резервуар компании Роснефть с керосином на 1200 тонн, россияне пишут о якобы ударе беспилотника. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.

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Оккупанты пишут, что в Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами керосина.

Взрыв прозвучал около 05:00, после чего начался пожар.

Удар якобы нанес неизвестный дрон-камикадзе.

Россияне заявляют, что пожар ликвидирован, а пострадавших нет.

"Я не знаю, пожарные собрались, но что там тушить? Я не знаю", — заявляет автор видео.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что за ожидаемые удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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