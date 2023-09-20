В Сочи сгорел огромный резервуар компании Роснефть с керосином на 1200 тонн, россияне пишут о якобы ударе беспилотника. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Оккупанты пишут, что в Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами керосина.
Взрыв прозвучал около 05:00, после чего начался пожар.
Удар якобы нанес неизвестный дрон-камикадзе.
Россияне заявляют, что пожар ликвидирован, а пострадавших нет.
"Я не знаю, пожарные собрались, но что там тушить? Я не знаю", — заявляет автор видео.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что за ожидаемые удары по украинской энергетической инфраструктуре Россия получит от Украины ответ.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии