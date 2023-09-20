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"Что там тушить?". В Сочи сгорел резервуар Роснефти с керосином, якобы атака БПЛА: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 08:46
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В Сочи сгорел огромный резервуар компании Роснефть с керосином на 1200 тонн, россияне пишут о якобы ударе беспилотника. Об этом сообщили пропагандистские каналы, подконтрольные Кремлю.

Оккупанты пишут, что в Сочи загорелся резервуар с 1200 тоннами керосина.

Взрыв прозвучал около 05:00, после чего начался пожар. 

Удар якобы нанес неизвестный дрон-камикадзе.

Россияне заявляют, что пожар ликвидирован, а пострадавших нет.

"Я не знаю, пожарные собрались, но что там тушить? Я не знаю", — заявляет автор видео.

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Дмитрий Гриниченко
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