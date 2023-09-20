У Сочі згорів величезний резервуар компанії Роснєфть з гасом на 1200 тонн, росіяни пишуть про нібито удар безпілотника. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.
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Окупанти пишуть, що в Сочі спалахнув резервуар із 1200 тоннами гасу.
Вибух пролунав близько 05:00, після чого почалася пожежа.
Удар нібито завдав невідомий дрон-камікадзе.
Росіяни заявляють, що пожежу ліквідовано, а постраждалих немає.
"Я не знаю, пожежники зібралися, але що там гасити? Я не знаю", — заявляє автор відео.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що за очікувані удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
- Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими та заявили, що відключення не плануються.
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