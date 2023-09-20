RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Що там гасити? Не знаю". У Сочі згорів резервуар Роснєфті з гасом, нібито атака БПЛА: відео видео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 08:46
Пожежа у Сочі
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

У Сочі згорів величезний резервуар компанії Роснєфть з гасом на 1200 тонн, росіяни пишуть про нібито удар безпілотника. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.

Окупанти пишуть, що в Сочі спалахнув резервуар із 1200 тоннами гасу.

Вибух пролунав близько 05:00, після чого почалася пожежа.

Удар нібито завдав невідомий дрон-камікадзе.

Росіяни заявляють, що пожежу ліквідовано, а постраждалих немає.

"Я не знаю, пожежники зібралися, але що там гасити? Я не знаю", — заявляє автор відео.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапаливоРоснефтьСочібезпілотники
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 