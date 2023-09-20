У Сочі згорів величезний резервуар компанії Роснєфть з гасом на 1200 тонн, росіяни пишуть про нібито удар безпілотника. Про це повідомили пропагандистські канали, підконтрольні Кремлю.

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Окупанти пишуть, що в Сочі спалахнув резервуар із 1200 тоннами гасу.

Вибух пролунав близько 05:00, після чого почалася пожежа.

Удар нібито завдав невідомий дрон-камікадзе.

Росіяни заявляють, що пожежу ліквідовано, а постраждалих немає.

"Я не знаю, пожежники зібралися, але що там гасити? Я не знаю", — заявляє автор відео.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що за очікувані удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими та заявили, що відключення не плануються.

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