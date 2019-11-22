Сообщения о том, что Совет национальной безопасности и обороны якобы разрабатывает документы о будущей "депортации жителей Донбасса" - это глупости российской пропаганды об Украине, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его опровержение показали в Facebook проекта Радио Донбасс.Реалии.

"Конечно (это фейк, - ред.). Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего надо внимательно смотреть на то, что там написано: даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе". <...> Большую глупость сложно было бы найти", - сказал секретарь СНБО.

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О чем речь. Во уже несколько дней СМИ в России и на временно оккупированных территориях распространяют/обсуждают "письмо Данилова" в Офис президента, премьеру и СБУ о том, что пророссийских жителей ОРДЛО нужно переселить либо в РФ, либо в центр/запад Украины.

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