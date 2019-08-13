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Данилов рассказал, чем будет заниматься в СНБО

Данилов рассказал, чем будет заниматься в СНБО - Фото
Алексей Данилов (фото - day.kyiv.ua)
13.08.2019, 14:55

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны рассказал о своих новых обязанностях

Назначенный недавно на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов будет заниматься вопросами экономической безопасности и кибербезопасности. Об этом он сказал в интервью theBabel.

"У меня на сегодняшний день нагрузка следующая - я занимаюсь вопросами экономической безопасности и кибербезопасности", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, претендует ли Данилов на должность секретаря СНБО в случае, если Александр Данилюк станет премьером, он сказал: "У меня такого желания нет. У меня свои сферы компетенции. Куда бы я ни приходил на работу, я хочу и пытаюсь выстроить систему, которая является стабильной, которая работает".

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Александр Данилюк снбо Алексей Данилов
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