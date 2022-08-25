UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

День Независимости. Сопротивление подняло флаги Украины в оккупированных городах – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 08:51
Видео - ГУР
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

В День Независимости в Мариуполе и других временно оккупированных населенных пунктах Движение сопротивления развернуло флаги Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Мариуполе флаг России на одном из зданий заменили флагом Украины, видно на кадрах. В поселке Мирное Херсонской области украинский флаг был поднят на водонапорной башне. В Балаклее Харьковской области – мужчина развернул флаг Украины, видимо, где-то на окраине города.

В ГУР заверили, что Движение сопротивления ведет безустанную борьбу для скорейшего освобождения украинских территорий.

"Движение Сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – добавили в разведке.

Читайте также: Лукашенко поздравил с Днем Независимости. У Зеленского ответили – цинизм и клоунада

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Балаклея Херсон разведка гур Мирное мариуполь флаг украины день независимости партизаны движение сопротивления
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 