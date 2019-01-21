Десант ВСУ захватил рубеж и уничтожил условного противника: видео

В одном из подразделений десантно-штурмовых войск прошли учения. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Поднятое по тревоге подразделение, под прикрытием ударных вертолетов, передислоцировалось на 8-ми транспортно-боевых вертолетах на другой фланг обороны.

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Там перед десантниками стояла задача захватить выгодный рубеж и остановить условного противника.

С поставленными задачами десантники справились, и даже более - при отходе условный противник был полностью уничтожен.

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