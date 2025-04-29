Украинские десантники предприняли штурмовые действия на позиции россиян, а пьяный военный РФ это проспал. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и показало видео.

Во время украинского штурма операторы беспилотников стали свидетелями "настоящей российской тактики": один из оккупантов спал в нетрезвом состоянии и провалил задачу наблюдения за подразделениями ВСУ.

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"Его командир решил провести мгновенное "боевое слаживание" с помощью ног и приклада автомата. Россияне настолько увлеклись своими "внутренними вопросами", что наши операторы просто не выдержали этого спектакля и завершили действо феерическим сбросом с БпЛА", – написали в ДШВ.