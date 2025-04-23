Россия хочет выйти на границы Днепропетровской области до 9 мая – военные

Отмечается, что враг уменьшил количество атак, потому что накапливает солдат и технику

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российские войска не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" и тактической группе "Угледар".

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Отмечается, что в течение 16-22 апреля российская армия существенно снизила количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар" – 106 атак против 158 неделей ранее.

Военные связывают это частично с так называемым "пасхальным перемирием", которое Россия объявляла с 18:00 20 апреля до 00:00 23 апреля. Однако основная причина – накопление солдат и техники вблизи линии боевого столкновения.

"На юге Донецкой области активно продолжается подготовка к большому наступлению с целью выхода до 9 мая на административную границу Днепропетровской и Донецкой областей", – отметили военные.

По их данным, ради этого враг также в три раза увеличил количество разведывательных полетов дронов "Орлан-10", "Суперкам" и Zala над позициями Сил обороны Украины. Кроме этого, в два с половиной раза возросло количество обстрелов из артиллерии и использование управляемых авиабомб.

Враг использует технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы, на которых пытаются добраться до позиций для накопления сил и последующего наступления.